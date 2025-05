Die neue Kulturbotschafterin hat das "Plattsnacken" unter anderem von ihrem Opa gelernt, sagt sie am Dienstag dem rbb. "Wir haben ganz oft Plattdeutsch geredet. Dann wurde in der vierten Klasse Unterricht an meiner Grundschule angeboten. Dadurch hat sich auch meine Leidenschaft dafür entwickelt und hält bis heute an." Während ihrer Ausbildung zur Bibliothekarin habe sie an der Uni Greifswald zwei Semester lang Vorlesungen zur niederdeutschen Sprache belegt.

Derzeit arbeitet Hübner im Prenzlauer Kulturzentrum Dominikanerkloster. "Sie hat mehrmals erfolgreich an Plattdeutsch-Wettbewerben teilgenommen sowie den Harry-Potter-Tag 'Plattdütsch in de Töwerschool' entwickelt, der nun Teil des Plattdeutsch-Unterrichts in Prenzlau ist", sagt Kulturstaatssekretär Dünow. Die neue Botschafterin und ihre Arbeit zeigen ihm zufolge, "dass das Niederdeutsche oder das Plattdeutsche keineswegs verstaubt, sondern lebendig ist und auch von jungen Menschen geliebt und weitergegeben wird."