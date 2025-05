Wärmewelle mit Wölkchen: So sommerlich wird es am Himmelfahrts-Wochenende

Am Mittwoch wird das Wetter noch so, dass man keinen Hund vor die Tür schicken möchte: nass, kühl und teils stürmisch. Doch das lange Wochenende glänzt dann - vorerst - mit sommerlichen Temperaturen und Quellwolken.

Am Mittwoch, sagte der ARD-Wetterexperte Alexander Fromm, sei aber mit eher turbulentem Frühlingswetter zu rechnen. "Wolken werden von Beginn an das Himmelsbild prägen", so Fromm. Dann komme der Regen, der sich im Laufe des Tages zu Schauern entwickle. Es könne zu einzelnen, teils kräftig ausfallenden, Gewittern kommen, die auch Starkregen, Hagel und stürmische Böen mitführen könnten.

Doch schon in der Nacht zum Feiertag soll der Himmel aufklaren. Der Donnerstag startet demnach freundlich mit Sonne und Wolken. Letztere nähmen im Tagesverlauf zwar zu, doch es soll weitgehend trocken bleiben, sagte ARD-Wetterexperte Fromm. Die Temperaturen am Donnerstag lägen wegen einer Kaltfront nur bei 18 bis 20 Grad. Das ändere sich aber an den Folgetagen.

Der Freitag beginne zwar wolkig und leichter Regen sei möglich. Doch dominiert werde der Tag dann schon durch die Warmfront eines neuen Tiefs, so Fromm weiter. Die Sonne zeige sich im Laufe des Tages wahrscheinlich dann öfter, die Temperaturen stiegen auf 22 bis 24 Grad.

Am Wochenende soll es dann noch wärmer werden: Eine Höhenströmung bringe von Südwest her warme und feuchte Luft in die Region, sagte Fromm.

Am Samstag wird es laut der Vorhersage dann viel Sonnenschein bei mitunter kompakten Wolken geben. Einzelne Schauer sind bei Temperaturen von 23 bis 27 Grad möglich. "Die Luft wird feucht, es wird sich für Viele schwül anfühlen", sagte Alexander Fromm.