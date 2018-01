Video | Manne Chicago seit 25 Jahren in der Speiche

Jede Woche bringt er ein Stück New Orleans in "Speiches Rock- und Blueskneipe" nach Berlin Prenzlauer Berg. Manne Chicago, der Boogie-Woogie-Pianist aus Reinickendorf, ist dort von Anfang an Gastmusiker. Mit seinen mittlerweile 78 Jahren ist er wohl auch der dienstälteste Kneipen-Musiker Deutschlands.