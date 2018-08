Tine Oberhavel Dienstag, 07.08.2018 | 22:11 Uhr

Grundsätzlich stimme ich der Problematik zu. Daß nun aber das Tagpfauenauge aus Brandenburg verschwunden ist, ist übertrieben. In meinem Garten habe ich eine großzügige Blumenwiese angelegt, am Grundstücksrand wächst seit Jahren Brennessel und ich habe im Sommer viele Tagpfauenaugen, die dann in den Brennesseln ihre Eier ablegen. Sogar den Schwalbenschwanz habe ich dieses Jahr im Garten gehabt, Silbrigen Permuttfalter, usw. Ich lasse auch für die Nachtfalter Nachtkerze, Lichtnelke, Geißblatt, usw. wachsen. Die Falter sind schon noch da. Man muss nur auch das "Unkraut" wachsen lassen und eine gewisse Unordnung im Garten wirkt Wunder. Ich habe dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Blühstreifen an einem nehegelegenen Maisfeld vorgefunden. Je zusammenhängender diese Flächen sind, umso besser natürlich. Ich sehe schon einen Trend in die richtige Richtung.