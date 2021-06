Icke Berlin Montag, 07.06.2021 | 00:21 Uhr

Warum die Sicherheit der Anwohner gefährdet ist’s? Im Sommer fahren hier manchmal schon am Nachmittag 4 Polizeiwagen in Eile mit Blaulicht vor. Manchmal steht das Polizeiauto im Sommer auch schon vorsorglich da. Vor 2-3 Jahren wurde hier nach meinem Kenntnisstand ein junger Mann erstochen. Ich denke, dass das die Polizei nicht macht, weil sie den Ausblick so mag.



Wir wohnen nicht weit weg, wenn man nur einen Sommertag am See erlebt hat, dann weiß man, wo man nicht sein will. Wir haben unseren Kinder verboten im Sommer da hin zu gehen. Die Eskalation liegt bei so vielen Menschen auf der Fläche dann schon in der Luft.



Die Nähe zur U-Bahn und die Sehnsucht nach einem schönen Flecken Erde zieht viele „Innenstädter“ her. Für diese Menschenmassen ist der Ort aber nicht geschaffen. Es ist wie immer, das Zuviel an der Spezies Mensch macht dann auch viel kaputt. Die Ufer werden abgetreten, die Tiere, die hier leben, gestört, und der Müll liegt einfach rum. Aber, das nur am Rande.