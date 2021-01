Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 26.01.2021 | 21:07 Uhr

Gerade der letzte Satz im Kurzbeitrag ist m. E. hochproblematisch. Denn es geht ja gerade NICHT um Schnelligkeit, sondern um einen substanziellen Test. Die Schnelligkeit angesichts eines ach so normalen Lebens verführt Menschen geradezu im Sinne der berühmt-berüchtigten sich selbst erfüllenden Prophezeihung, dass nur das sein könne, was sein soll. Das läuft allerdings weit mehr unbewusst als bewusst und sei es, dass das eingeführte Stäbchen nicht weit genug in den Rachen oder in die Nase hinein gesteckt wird. Auch bei der Zeit kann sich jeder, der es unbewusst darauf anlegt, vertun.



Die Testenden und die Getesteten sollten schon zwei Personen sein, die voneinander unabhängig sind, am besten noch, auch nicht in einem Dienstverhältnis zueinander stehen. So illusorisch zugegebenermaßen das Zweitgenannte ist, so selbstverständlich sollte immerhin das Erstgenannte sein. Selbsttestung funktioniert nur, wenn Menschen in der Lage wären, Beobachter von sich selbst zu sein.