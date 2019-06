Rollmops Berlin Freitag, 07.06.2019 | 20:06 Uhr

Die DB findet diesen Running Gag wohl lustig. Es ist nicht das erste Mal, dass die am Hauptbahnhof überfordert ist. Für die RE wird in Spandau auch empfohlen, sich 24h vorher anzumelden. Und bei der BVG sind die Aufzüge kaputt. Die App weiß aber nichts davon. Wenn ich das richtig in der Abendschaubgesehen habe, ist Frau Günther ähnlich wie Herr Scheuer an der Oberbaumbrücke auch überfordert. Es gibt nur einen normalen Bordstein an der Baustellenampel für Fußgänger.