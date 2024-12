Im Streitfall Soorstraße deutet sich Kompromiss an

Video | Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Westend

Nach bisherigen Planungen sollten bis zu 1.500 Geflüchtete in einem großen ehemaligen Bürogebäude in der Soorstraße wohnen. Nach heftiger Kritik auch von Anwohnenden denkt die Landespolitik nun über neue Wege in dieser Frage nach.