Berlinoise Berlin Mittwoch, 14.08.2019 | 22:06 Uhr

Manche erinnern sich vllt noch, dass der Bahnhof Ostkreuz bis Anfang der 90er am Straßenbahnnetz gut angeschlossen war ... die damalige Linie 82 verband Mahlsdorf-Süd (über Bahnhof Köpenick, Wuhlheide, Rummelsburg) mit dem Bahnhof Ostkreuz (südl. Seite). Die alten Gleise lagen noch bis in die 2000er Jahre in der Straße.

Schade, dass die damalige Verkehrsplanung so kurzsichtig war.