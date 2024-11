Weihnachtsbeleuchtung am Ku'damm wieder ungewiss

Alle Jahre wieder kommt die Frage auf: Wird es am Kurfürstendamm eine Advents- und Weihnachtsbeleuchtung geben oder nicht? Die Gelder für die Stromversorgung fließen stets so zögerlich, dass der Betrieb der kilometerlangen Lichterketten oft fraglich ist. In diesem Jahr werden einige Abschnitte wohl im Dunkeln bleiben.