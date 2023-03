Europacity Berlin: So sieht's im neuen Viertel am Hauptbahnhof aus

In diesem rbb|24 explainer ist Margarethe ist in der Europacity in Berlin unterwegs, um herauszufinden, wer hier lebt, wie hoch die Miete ist und um die Frage zu stellen: Ist das ein Ort, der zu Berlin passt? Das neue Stadtviertel entsteht am Berliner Hauptbahnhof und soll 2025 größtenteils fertig sein.