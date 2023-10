Der Angriff der Hamas auf Männer, Frauen und Kinder in Israel und die seitdem eskalierende Lage in Nahost zeigt, wie gespalten Berlin ist. Über die Jahre fanden tausende Palästinenser hier eine Heimat, jetzt jubeln einige den Mördern zu. Andere schweigen aus Angst vor Repressalien durch ihre Landsleute.



Was jüdische und arabischstämmige Berliner und Berlinerinnen gemeinsam haben: Sie sorgen sich um ihre Familien vor Ort. Deutsch-Israelische Reservisten ziehen aus der Sicherheit Berlins in den Krieg, der nun fast zwei Wochen dauert.

Seitdem begleiten rbb-Reporterinnen und -Reporter Menschen in der Region, die sich um ihre Angehörigen sorgen oder vor den Gräueln der Hamas fliehen.