So 20.10.24 | 20:55 Uhr

Lange Nacht der Astronomie: Im und am Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg drängeln sich die Leute um die Teleskope. Allerdings stören bei Sonnenuntergang zunächst ein paar Wolken, aber dann gibt der Himmel den Blick frei auf die Entdeckungen am Himmel.