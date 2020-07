Lena Berlin Dienstag, 07.07.2020 | 21:30 Uhr

Es hat ja auch sein Gutes: Wenn selbst “Linke” jetzt mal zum Opfer linksterroristischer (Mord als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung) Strukturen werden, dann besteht (langfristig) tatsächlich die Chance, dass sich nochmal was ändert. Es muss immer erst richtig schlimm werden, bevor sich auch tatsächlich etwas ändert, aber so ist das halt in komplexen Gesellschaften.



Was der Fall aber auch wieder zeigt, ist der völlige Realitätsverlust der linken bis linksradikalen politischen Klasse, die fast nur noch auf Basis ideologischer Theorie agiert, und dadurch solche Widersprüche in der echten Welt erst entstehen lässt.