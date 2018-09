Robin Berlin Sonntag, 09.09.2018 | 19:30 Uhr

Alle beschweren sich über Migranten, aber wenn sie unsere Pakete fast rund um die Uhr annehmen und an uns abgeben, ist doch alles toll oder?



Wunderschöner Beitrag und ja, ich wünschte ich hätte hier auch so eine zuverlässige Annahmestelle. Traurig das im Video genannt, nur Hermes sich „erkenntlich“ zeigt als Paketpartner. Aber vermutlich sind die Partnerdeals auch fest gebunden, also wenn Hermes dann kein DHL usw.

Solche Einblicke würde ich mir jedenfalls mehr wünschen.