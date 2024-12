Drogenkonsum und Vandalismus am Schäfersee in Reinickendorf

Seit 25 Jahren betreibt Silvia Cetin ihr Café am Schäfersee. Doch seit dem Sommer gibt es verstärkt Drogenkonsum und Vandalismus am See. Das sorgt für Sorge bei den Anwohnern. Der Bezirk will das ändern – mit Hilfsangeboten und Polizei.