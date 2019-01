Peter Berlin Donnerstag, 17.01.2019 | 22:09 Uhr

Man kommt auf einen Preis von 250 Mil Euro, wenn man nur von den 5,000 Wohnungen der Deutsche Wohnen im Falkenhagener Feld und man von einem Kaufpreis von 50,000 Euro pro Wohnung ausgeht. Was gelinde gesagt ein sehr hoher Stückpreis wäre, aber jedenfalls sind es keine Milliarden.



Nimmt man die restlichen Wohnungen der Deutsche Wohnen in Berlin hinzu kommt man sicherlich auf Milliarden. Von daher sollte man sich eine gesamtstädtische Strategie einfallen lassen. Und kann auch die Enteignung gehören.



Ansonsten kann man auch eine neue Gesellschaft gründen. Diese würde sich Kredite am Markt beschaffen und diese Wohnungen aufkaufen. Um die Zinsen niedrig zu halten würde das Land Berlin dann bürgen. Usw.