Video | "Am Wahlstand" zur Landtagswahl

Am Freitag ist der Spitzenkandidat einer ganz neuen Partei an den rbb-Wahlstand: Benjamin Meise von Deutsch-Land-Wirtschaft. Die Partei hat 20 Mitglieder und noch nie an einer Wahl teilgenommen. Wichtigster Slogan: Stimme - fürs Land!