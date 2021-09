RB 11

Einschränkungen vom 13. bis 17. September sowie vom 20. bis 24. September, jeweils 8.15 – 16.30 Uhr Die Züge der Linie RB 11 (Frankfurt (Oder) – Cottbus) fallen zwischen Guben und Peitz Ost aus und werden durch Busse ersetzt. Beachten Sie die bis zu 37 Min. späteren Fahrzeiten der Busse. In Peitz Ostbzw. Guben haben Sie von den Bussen jeweils Anschluss an die Züge des nächsten Taktes zur Weiterfahrt. RE 3124 und 3128 (planmäßig 13.00 Uhr und 15.00 Uhr ab Cottbus Hbf) fahren von Cottbus Hbf bis Frankfurt (Oder) bis zu 10 Min. früher. .. Einschränkungen am 26. September, 6.15 bis 11.15 Uhr Die Züge dieser Linie fallen zwischen Guben und Kerkwitz aus und werden durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 16 – 50 Min. spätere Ankunft der Busse in Kerkwitz bzw. Guben. Durchgangsreisende haben in Kerkwitz bzw. Guben immer erst Anschluss an die Züge des nächsten Taktes zur Weiterfahrt nach Cottbus Hbf bzw. Frankfurt (Oder). Ihre Reisezeit verlängert sich dadurch um bis zu 60 Min. .. 27. September und 1. Oktober, jeweils 8.15 Uhr bis 16.20 Uhr Die Züge der Linie RB 11 (Frankfurt (Oder) – Cottbus) fallen zwischen Guben und Peitz Ost aus und werden durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 32 – 37 Min. spätere Ankunft der Busse in Peitz Ost bzw. Guben. Durchgangsreisende haben in Peitz Ost bzw. Guben immer erst Anschluss an die Züge des nächsten Taktes zur Weiterfahrt nach Cottbus Hbf bzw. Frankfurt (Oder). Ihre Reisezeit verlängert sich dadurch um bis zu 60 Min. RE 3124 (1. Oktober) und 3128 (27. September und 1. Oktober) (planmäßig 13.00 Uhr und 15.00 Uhr ab Cottbus Hbf) fahren von Cottbus Hbf bis Frankfurt (Oder) bis zu 10 Min. früher. .. Vom 28. bis 30. September, jeweils 8.55 bis 14.00 Uhr Die Züge der Linie RB 11 (Frankfurt (Oder) – Cottbus) fallen zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt aus und werden durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 33 – 51 Min. frühere Abfahrt/spätere Ankunft der Busse in Frankfurt (Oder). In Eisenhüttenstadt haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge nach Cottbus Hbf. Zudem fahren einige Züge von Guben bis Eisenhüttenstadt bis zu 18 Min. später. RE 3113 (planmäßige Ankunft 13.22 Uhr in Eisenhüttenstadt) fällt von Frankfurt (Oder) bis Eisenhüttenstadt aus und wird durch einen Bus ersetzt. Der Bus erreicht Eisenhüttenstadt 27 Min. später als der ausfallende Zug. RE 3124 (planmäßig 13.00 Uhr ab Eisenhüttenstadt) fällt von Eisenhüttenstadt bis Frankfurt (Oder) aus und wird durch einen Bus ersetzt. Der Bus fährt in Eisenhüttenstadt 26 Min. früher ab, um in Frankfurt (Oder) den Anschluss an den planmäßig abfahrenden Zug nach Magdeburg Hbf zu ermöglichen.