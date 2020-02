N. Kutz Berlin Donnerstag, 27.02.2020 | 20:02 Uhr

"Die Maßnahmen die wir jetzt ergreifen können, sind im Prinzip darauf vorbereitet zu sein und das [unentdeckte Übertragungscluster] nicht zu spät zu entdecken."



Ist das "können" als Möglichkeit gemeint? Oder warum werden die Maßnahmen nicht einfach "ergriffen"? Gibt es da Hindernisse seitens der Politik ?



Es wird erst seit Montag stichprobenartig nach Coronaviren gesucht. (Quelle: https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/coronavirus-parallel-tests-grippe-100.html) und zwar "in Arztpraxen, die zur Arbeitsgemeinschaft Influenza gehören". Das sind wohl sogenannte Sentinelpraxen, die das ehrenamtlich machen und das scheinen so im Durchschnitt ungefähr 159 zu sein (Quelle:https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2019_2020/2020-08.pdf). Das sieht erstmal nicht so aus als könnte man damit einen Fall wie den des 38 jährigen italienischen "Clusterverursachers" verhindern (https://www.nzz.ch/international/mailand-coronavirus-epidemie-begann-in-spit). Wieviel wird darüber hinaus getestet?