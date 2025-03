So 09.03.25 | 20:52 Uhr

Motorräder an der Wand, Berliner Originale an der Theke und die Tür steht lange offen: "Bierbaum 3" ist eine Institution in Neukölln – ebenso wie der Besitzer der Kneipe. Zugleich ist der Kiez um das Lokal im Wandel.