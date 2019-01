Räuber brechen mit Auto in Juweliergeschäft am Kudamm ein

Blitzeinbruch in Berlin

Wieder ein Blitzeinbruch am Berliner Kurfürstendamm - wieder mitten am Tag: Zwei Täter haben am Dienstag mit einem Auto die Scheibe eines Juweliergeschäfts zertrümmert und dort Beute gemacht. Ein Mensch wurde bei dem Überfall verletzt.