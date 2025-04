Polizei ermittelt nach Einbruch in Tafel

Am Wochenende haben Unbekannte in der Pritzwalker Tafel ein Fenster eingeschlagen und Lebensmittel entwendet. Der Einbruch beschäftigt nicht nur die Polizei, sondern auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter und die Kunden. Was bedeutet es für die Versorgung der Bedürftigen vor Ort?