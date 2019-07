Tannenberg Mittwoch, 10.07.2019 | 22:22 Uhr

Wenn der Herr Drescher auf C1 und C2 verweist und C1 als Mindestmaß gilt, dann verstehe ich es so, dass die Programmteilnehmer mit ihrem C1-Standard doch durchkommen. Wo ist dann das Problem? Wenn man auf Gesetze verweist, die also den Standards des Programms entsprechen, gibt es doch keine Probleme!



Die Integrationsbeauftrage spricht von C2. Was ist nun richtig? Gibt es hier ein Zurückrudern durch den Staatssekretär oder ist der Staatssekretär schlecht über die Vorgänge in seinem Haus informiert?



Allen Programmteilnehmern wünsche ich viel Erfolg und bewundere, dass sie so schnell C1 erreicht haben.