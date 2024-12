Do 05.12.24 | 20:47 Uhr

Am 4. Dezember feiern die Bergleute traditionell den Barbaratag. Die Leag in der Lausitz nutzt das traditionelle Fest für einen Blick in die Zukunft: Wie soll der Kohleaustieg aufgefangen, Arbeitsplätze gesichert werden und die Energiewende gelingen?