So 21.07.24 | 20:59 Uhr

Damit auch Kinder aus sozial schwachen Familien in den Ferien Urlaub machen können, bietet die Arche in Sonnenberg bei Gransee ein günstiges Ferienprogramm auf einem Reiterhof an. Für wenig Geld erwartet die Kinder ein buntes Programm.