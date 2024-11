Schüler schreiben Brandbrief an Senat

In einem offenen Brief hat sich die Schülervertretung von 70 Berliner Schulen an den Senat gewandt: Sie fordert die Aufhebung der verhängten Haushaltssperre für Klassenfahrten. Aktuell können Lehrerinnen und Lehrer die Kosten für Klassenfahrten nicht erstattet bekommen – und müssen diese aus eigener Tasche bezahlen.