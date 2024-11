So 24.11.24 | 20:46 Uhr

In diesem Jahr feiert der Lausitzer Verein reinrassiger Schlittenhunde Jubiläum. Bereits zum 30. Mal treffen sich Schlittenhundesportler mit ihren Hunden in Spremberg, um sich in einem Rennen zu messen. Dass aktuell kein Schnee liegt, scheint dabei kein Hindernis zu sein.