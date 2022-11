U 3

bis 07. November Die Linie in Richtung Krumme Lanke verkeht ohne Halt am Bahnhof Oskar-Helene-Heim. Fahrgäste fahren bitte bis Onkel Toms Hütte und fahren von dort eine Stadion zurück. Fahrgäste von Oskar-Helene-Heim in Richtung Krumme Lanke fahren bitte in Richtung Warschauer Straße bis Freie Universität und von dort Richtung Krumme Lanke. Alternativ nutzen Sie bitte die Buslinie 110.