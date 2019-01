Schriftstellerin lebt seit 2007 in Brandenburg

Gerade ist sie zur Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht gewählt worden, jetzt findet sie klare Worte zum Landleben: Die Schrifstellerin Juli Zeh, die seit 2007 in der Mark lebt, beschreibt Landbewohner als rückständig - was bestimmte Werte betrifft.