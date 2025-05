So 11.05.25 | 20:45 Uhr

Etwa 100.000 Waldbesitzer gibt es in Brandenburg. Viele aber kümmern sich nicht um den dringend nötigen Waldumbau. Oder die Fläche ist so klein, dass eine Bewirtschaftung nicht lohnt. Ein Projekt in Oder-Spree soll nun Unterstützung bieten.