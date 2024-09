Knast in Wittstock

Video | Lost Place in Brandenburg

Das alte Amtsgefängnis in Wittstock steht leer. Seit dreißg Jahren. Ein Lost Place mitten in der mittelalterlichen Innenstadt. Nun hat es der private Eigentümer für 260.000 Euro bei einer deutschlandweiten Auktion angeboten. Es bietet viel, aber ist in einem schwierigen Zustand.