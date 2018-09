Kurt Wilhelm Woltersdorf Sonntag, 30.09.2018 | 21:54 Uhr

Also mal ehrlich und richtig nachgedacht! Wie lange hielt die erste Autobahn und wurde ohne Sanierung genutzt? Sagen wir mal so 50 Jahre. War zwar im Osten eine Katastrophe, aber irgendwie ging es. Dann kam die Wende und es wurde saniert mit Steuergelder die nicht zur Verfügung standen und es sollte billig sein und werden! Ja es wurde billig, im Norden versinkt sie im Sumpf und der ganze andere Rest muss schon wieder saniert werden, ob die 11; die 9; die 15 oder der Ring, egal welche Autobahn im Osten. Fast so, wie vor der Wende! Aber die Milliarden sind von skrupellosen Manager verpulfert worden, ohne Hirn und Verstand! Das Schlimme daran ist nur, die ganzen Minister haben es geduldet und dulden es auch noch heute! Weiterhin eine gute Fahrt auf ostdeutschlands Autobahnen mit Steuergelder, die nicht da sind.