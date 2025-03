Unterstützung für Istanbuler Bürgermeister Imamoglu in Berlin

Video | Konkurrent von Erdogan in Haft

In Berlin haben 1.300 Menschen für die Freilassung von Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu, den Rivalen von Präsident Erdogan demonstriert. Am Sonntag sollte ihn seine Partei CHP als Präsidentschaftskandidaten nominieren – nun sitzt er in Haft.