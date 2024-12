Entsetzen in Berlin und Brandenburg nach Anschlag in Magdeburg

IMAGO / PIC ONE

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist die Stimmung am Tag danach auch auf den Märkten in Berlin und Brandenburg gedämpft. Die Schausteller:innen möchten trotzdem weitermachen.