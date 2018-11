Der Zuschauer Berlin Mittwoch, 21.11.2018 | 22:05 Uhr

Mir ist nicht klar, was dort nun tatsächlich getestet wurde: Erdgas (CNG) oder Autogas (LPG)? Im Foto bei der Moderation stand "LPG", aber im Moderationstext war von "Erdgas" die Rede. Im Beitrag selbst war nur noch von "Gas" die Rede. Ich habe den bösen Verdacht, dass die BAM dort kein serienmäßiges Erdgasfahrzeug verwendet hat, sondern einfach einen gefüllten Stahltank in den Kofferraum gebaut hat.



Bei meinem Erdgasfahrzeug würde nach einem schweren Unfall, bei dem die Airbags auslösen, das Gas über Magnetventile abgeblasen werden, so dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass es zu einer Explosion kommt. Ich finde es nicht gut, dass mit solchen Beiträgen Ängste geschürt werden. Erdgasfahrzeuge sind sehr sicher und sehr sauber.