Helmut Krüger Potsdam Montag, 16.12.2019 | 22:29 Uhr

Der Anteil der Fahrgäste, der nur zwischen Friedrichshagen und Ostbahnhof pendelt, dürfte sich im überschaubarem Rahmen bewegen. Wenn am Ostbahnhof (folglich) wieder umgestiegen werden muss in die nächstfolgende Bahn, ist der Fahrzeitvorteil wiederum dahin.



Mir scheint, es ging um eine wohldosierte Marketing-Schlagzeile: Express hört sich innovativ an. Dabei war es offenbar kaum etwas mehr als ein bloßer Notnagel, weil ein weiterer Zug mit normaler Fahrzeit das Fahrplangefüge durcheinander gebracht hätte, in diesem "Fahrplankorridor" eben nicht.



Nun denn: Nikolassee, Grunewald, ggf. Savignyplatz warten darauf, ohne Halt durchfahren zu werden, einer zwei- bis dreiminütigen Fahrzeitverkürzung willen.



Wer die Express-Metro in Paris (RER) mit ihren eigenen Fahrwegen kennt, der weiß, was "Express" ist und was eine simple Auslassung schwach frequentierter Stationen ist.