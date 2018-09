Katinka Berlin Mittwoch, 05.09.2018 | 21:52 Uhr

Und was soll uns der Beitrag jetzt sagen? Dass alle Radfahrer Verbrecher sind? (Ich konnte in dem Beitrag keine einzige gefährliche Situation erkennen, niemand ist gerast, alle RadfahrerInnen sind um die Fußgänger herumgekurvt und die Mutter mit den beiden Kleinkindern darf sogar auf dem Bürgersteig fahren).

Hier mal Gründe dafür, auf dem Bürgersteig zu fahren:

- die völlig maroden Radwege mit hochstehenden Steinplatten oder lockeren, Wurzelhügeln über Baumwurzeln, und Vieles mehr an Widrigkeiten des Zustandes

- überhaupt kein Radweg vorhanden (wie hier um Beitrag, der gut nach Schöneberg passen würde)und Radfahren auf den engen Straßen (Türen aufreißen, aus Parkhafen rausschießen) Kamikaze

- Fahren in Gegenrichtung, weil man für 3 Haustüren vom ALD* zurück nach Hause nicht die Straßenseite wechseln mag (bedarfsgerechtere Verkehrsregeln und Modalitäten würden da Abhilfe schaffen!)

- ja, tatsächlich: Kopfsteinpflaster IST ein Grund (wenn vorhanden und keine Ausrede natürlich)