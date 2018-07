Radfahrer Berlin Montag, 09.07.2018 | 17:09 Uhr

man das wird ja immer schlimmer.

Die heutigen Schüler gehen wohl nur noch wegen der Ferien in die Schule und lernen nebenbei kaum noch was?!

Zu meiner Zeit gab es Schwimmunterricht, und der wurde auch noch zensiert. Ich bin ja auf die kommende Pisa-Studie gespannt - was zum Geier lernen die Kinder hier in Deutschlad überhaupt noch in der Schule...?