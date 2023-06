RE 2

9. Juni, 22 Uhr bis 1. Juli 22 Uhr Aufgrund von Bauarbeiten fallen die meisten Züge dieser Linie zwischen Berlin Hauptbahnhof und Ostbahnhof aus. Am 26. bis 30. Juni fallen die Züge zwischen Berlin Zoologischer Garten und Berlin Ostbahnhof aus. --- Kein Halt bis zum 3. September stadtauswärts in Ostkreuz. Ebenfalls kein Halt vom 4. September bis 13. Oktober stadteinwärts in Ostkreuz.