RE3

Ersatzverkehr mit Bussen an folgenden Terminen In den Nächten Freitag/Samstag, 2./3. bis Sonntag/Montag, 4./5. April, jeweils 20.45 – 6.30 Uhr zwischen Luckenwalde/Trebbin und Ludwigsfelde. In der Nacht Montag/Dienstag, 5./6. April, 21.00 – 1.00 Uhr zwischen Luckenwalde und Niedergörsdorf/Oehna. Von Dienstag, 6. April, 6.00 Uhr bis Mittwoch, 7. April, 4.45 Uhr und in der Nacht Mittwoch/Donnerstag, 7./8. April, 21.30 – 0.30 Uhr zwischen Luckenwalde und Jüterbog/Oehna