Video | Spurensuche in Oder-Spree

Am 9. Mai wird der 27 Millionen sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gedacht - ein bedeutender Tag für die russische Bevölkerung. Aber auch Ukrainer kämpften in der Roten Armee, was heute oft übersehen wird. Spurensuche auf einem kleinen Friedhof im Landkreis Oder-Spree.