Jörg Neukölln Mittwoch, 19.09.2018 | 21:57 Uhr

Na Mahlzeit.



Vor 1 Monat wollte ich am späten Nachmittag noch gemütlich einen Eiskaffee in Neukölln trinken. Fehlanzeige ! Was man mir andrehen wollte war kalter Kaffee mit Eiswürfeln und Milch. Also Einwanderkaffee aus der Schweiz , Italien. Schrecklich. Ach ja und die Bedienung in einem Kaffee sprach nicht mal Deutsch nur Englisch. Ich wollte mich entspannen, nicht zuhause meine Urlaubsenglischkenntnisse rauskramen.