Aktuelles zur S-Bahn

Wegen einer Bombenentschärfung in Grunewald wird der Zugverkehr der Linie S7 am Mittwoch, den 31.08.2022, in der Zeit von ca. 07:30 bis ca. 16:00 Uhr zwischen Grunewald und Wannsee unterbrochen. Die Linie S7 fährt dann wie folgt: Ahrensfelde <> Grunewald sowie Wannsee <> Potsdam Hbf letzte durchfahrende Züge: Ahrensfelde ab 06:21 Uhr > Potsdam Hbf an 07:32 Uhr Potsdam Hbf ab 07:01 Uhr > Ahrensfelde an 08:14 Uhr Zur weiträumigen Umfahrung nutzen Sie bitte: Zwischen Friedrichstraße und Wannsee die Linie S1 Zwischen Westkreuz und Schöneberg die Linien S41, S42 und S46 Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen der weiträumigen Straßensperrungen leider nicht eingerichtet werden. Beachten Sie bitte, dass die Züge des Regional- und Fernverkehrs im Bereich zwischen Charlottenburg und Wannsee/ Potsdam Hbf ebenfalls nicht verkehren.