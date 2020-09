Ginger Neustrelitz Mittwoch, 23.09.2020 | 21:42 Uhr

Der Müll der dort verbrannt werden soll (480.000 to), wird aktuell bereits in gleicher Größenordnung (500.000 to) im Kraftwerk nebenan verbrannt. Wenn dies wegfällt, ist dies ein Nullsummenspiel.

Alternativ können doch die Berliner Verursacher den Müll auf Ihrer Gemarkung behalten und verwerten!