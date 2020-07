Lothar/Charlottenburg Freitag, 24.07.2020 | 17:30 Uhr

Fängt die Krätze nicht zwischen Daumen und Zeigefinger an? So wie auch hier zu Beginn des Videobeitrags. Ich hatte sie einmal und bevor man anfängt sich ständig an der betroffenen Stelle zu kratzen, habe ich damals ein sehr probates Mittel aufgetragen. Es heißt „Jacutin“ und ist normalerweise gegen Filzläuse gedacht. Was man gar nicht tun sollte ist, die kleinen Bläschen aufkratzen. Denn dadurch werden die Eier nur weiter auf die Haut verteilt. Bei mir hat dieses Mittel sehr geholfen. Schon nach kurzer Zeit waren die Krätzmilben verschwunden.