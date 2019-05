Baumeister Montag, 29.04.2019 | 12:23 Uhr

Wustermark samt Elstal ist die Gemeinde mit der größten Wachstumsrate ganz Brandenburgs. Aufgrund des Verkehrskreuzes (Straße, Bahn, Binnenhafen) an der Berliner Peripherie haben sich hier diverse Firmen angesiedelt. Wohnraum ist dementsprechend stark nachgefragt. Dieser trend wird anhalten. Es wird also an der Verdichutung der Wohnbebauung auf Dauer kein Weg vorbeiführen. Statt dessen mehr die grüne Wiese zu bebauen, wäre unökologisch und verantwortungslos. Wem das nicht paßt, der soll bitte außerhalb des Berliner Ringes zehen.