Aktuelles zur S-Bahn

Wegen eines erhöhten Krankenstandes bei den mit dem Ersatzverkehr beauftragten Busunternehmen kommt es beim Ersatzverkehr mit Bussen zu folgenden Änderungen: Bus S46X (Grünau <> Königs Wusterhausen): verkehrt nicht Bus S8X (Grünau <> Zeuthen, nur montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit): verkehrt nicht Bus S8A (Grünau <> Zeuthen): verkehrt nur im 40-Minuten-Takt Hinweis: Die Busse der Linie S46A zwischen Grünau und Königs Wusterhausen verkehren tagsüber im 10-Minuten-Takt und halten in Eichwalde zusätzlich an der Haltestelle "Tschaikowskistraße" (wie geplanter Halt der Linien S46X und S8X).