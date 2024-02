Umfangreiche Bauarbeiten bei S1, S2, S25 und S26

Bis incl. 15. Februar ist der Nord-Süd-Tunnel gesperrt. Die Linien S1 und S2 werden über die Ringbahnstrecke umgeleitet. Auf dem gesperrten Abschnitt wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (Siehe hierzu auch die nachfolgenden Meldungen weiter unten.) ... S1 Fährt nur Oranienburg–Gesundbrunnen–Westkreuz–Südkreuz–Spindlersfeld und Yorckstraße (Großgörschenstraße)–Wannsee Im Nachtverkehr am Wochenende Oranienburg–Gesundbrunnen. ... S2 Fährt montags bis freitags nur Südkreuz–Blankenfelde und Bernau–Bornholmer Straße–Ostkreuz–Hermannstraße. Samstags und sonntags Bernau–Bornholmer Straße–Ostkreuz–Treptower Park Im Nachtverkehr am Wochenende (Fr/Sa und Sa/So) nur Bernau–Bornholmer Straße–Greifswalder Straße. Die in Buch beginnenden Fahrten verkehren ab Bornholmer Straße weiter als S85 in Richtung Schöneweide / Grünau. ... S25 Fährt nur Priesterweg–Teltow Stadt Im Nachtverkehr am Wochenende nur Südkreuz–Teltow Stadt sowie Hennigsdorf–Gesundbrunnen. ... S26 Fährt Priesterweg–Teltow Stadt. ..... Die Bahn empfiehlt, während der Bauzeit auf den Regionalverkehr auszuweichen. So können zwischen Südkreuz und Hauptbahnhof die Linien RE8, RB10 und RB14 genutzt werden. Zwischen Südkreuz und Gesundbrunnen fahren die Linien RE3 und RE5. Zwischen Hauptbahnhof und Gesundbrunnen steht der FEX zur Verfügung. ... Auch die Ringbahn kann alternativ genutzt werden - während der Bauzeit sind geänderte Taktzeiten zu beachten.