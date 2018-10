"Traueranzeige" erinnert an das Ende von Air Berlin

Zum letzten Mal landet eine Maschine der glücklosen Airline in Tegel, aus Wasserwerfern schießen Fontänen, viele Mitarbeiter sind völlig aufgelöst - seit einem Jahr existiert Air Berlin nicht mehr. Am Samstag erinnert eine Traueranzeige in mehreren Zeitungen daran.